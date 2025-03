Dopo 41 anni, l’ormai Over 60, Vittorio Nocera torna ai Rally in terra di Sicilia, ancora una volta navigato dal fratello Bruno. I due fratelli ormai avvezzi alla formula dei Rally in Circuito, che si disputano su tutto il territorio nazionale, questa volta tornano “su strada” e lo fanno al “1⁰ Rally dei Monti Sicani” 8 e 9 marzo, portando in gara con il numero 23 una Renault Clio Rally5 a loro affidata direttamente dalla “Ferrara Motors”.

In questa occasione e in tutte le altre manifestazioni, a cui parteciperanno almeno per il 2025, porteranno in gara i colori de “La Città delle Verbene” una fondazione Onlus che si occupa della ricerca della cura e dell’assistenza dei malati oncologici.

“Siamo onorati di poter essere testimonial di una così nobile causa – afferma Vittorio Nocera -. Anche nello sport dobbiamo mettere insieme umanità, amore verso il prossimo e disponibilità verso chi soffre”. Durante tutta la manifestazione si potranno avere notizie della Fondazione presso il paddock del team Ferrara Motors dove si vede esposto il logo della Fondazione. Ad accogliere gli interessati i volontari della Fondazione e, nei periodi dei Parchi Assistenza, direttamente l’equipaggio Vittorio e Bruno Nocera.

