Incidente stradale lungo la statale 189, nei pressi del bivio per la miniera di Casteltermini. Il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo pesante ed è uscito fuori strada. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e il personale sanitario del 118. L’uomo in elisoccorso è stato trasportato in ospedale.