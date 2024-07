La comunità di Raffadali ha dato l’ultimo saluto a Salvatore Spoto, di soli 13 anni, morto venerdì pomeriggio, dopo essere stato colto da un malore sulla spiaggia delle Pergole a Realmonte. Il ragazzino con l’elisoccorso è stato trasportato nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio ma non c’è stato nulla da fare. Deceduto per un arresto cardiaco.

Il ragazzino, che nel 2020 si era trasferito a Thiene, un piccolo comune in provincia di Vicenza insieme alla famiglia, era rientrato per alcuni giorni di vacanza. La patologia cardiaca di cui era affetto, però, non gli ha dato scampo. Il funerale è stato celebrato nella Chiesa Madre davanti ad una folla commossa e affranta dal dolore.

Palloncini bianchi e rossi, un lungo applauso e le note di Ennio Morricone hanno accompagnato l’uscita del feretro dal luogo sacro. A Raffadali è stato lutto cittadino.