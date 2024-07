Parte con una buona base la campagna abbonamenti dell’Akragas. Sono stati acquistati e messi a disposizione 140 abbonamenti gratuiti per I tifosi. Ad annunciarlo in una lettera indirizzata proprio ai supporters biancazzurri è la Società che aggiunge: “La SSD Akragas 2018 SRL desidera esprimere il più sincero ringraziamento ai nostri cari benefattori, Julian Pollina e il sindaco Francesco Miccichè. Grazie alla loro generosità e al loro straordinario sostegno hanno acquistato gli abbonamenti. Questo gesto – spiegano- dimostra ancora una volta l’amore e la dedizione verso la nostra squadra e la nostra comunità. Grazie a Julian Pollina e al sindaco Francesco Miccichè, più tifosi potranno sostenere l’Akragas dagli spalti, vivendo insieme le emozioni di ogni partita e contribuendo a creare un’atmosfera unica e indimenticabile”. Iniziative benefiche quindi a fare da apripista alla stagione. La SSD Akragas 2018 SRL offre la possibilità di richiedere un abbonamento gratuito per la Curva Sud a tutti coloro che presentano un’autocertificazione ISEE inferiore ai 10.000€”. Sul fronte tecnico, arriva dal Sudtirol, società che milita in Serie B, il nuovo portiere dell’Akragas. Il club biancoazzurro ha tesserato Stefan Alex Dregan, classe 2005, alto 1 metro e 81 centimetri. L’operazione di mercato è stata conclusa positivamente dal direttore sportivo Giuseppe Cammarata. “Dregan – dice Cammarata – si è messo in luce nella formazione U19 (Primavera) del Sudtirol. La scorsa stagione era in pianta stabile nella prima squadra del glorioso club biancorosso. È cresciuto nel settore giovanile della formazione dell’Alto Adige”. Dopo la partenza di Alfonso Cipolla, ora all’Unitas Sciacca, sa Società biancoazzurra ha annunciato l’ingaggio di Francesco Meola, originario di Napoli, classe 2003 che spiega: È un centrocampista centrale e lo scorso anno ha disputato una grandissima stagione col Treviso nel girone C della Serie D. Calciatore dal forte temperamento e grande personalità che, nonostante la giovane età, può già vantare un centinaio di presenze in Serie D, molte delle quali “timbrate” con le maglie di Cittanovese e Ragusa. E’ atteso per i prossimi giorni l’annuncio di un nuovo colpo, la società sta pensando a puntellare il reparto avanzato.