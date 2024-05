I conducenti di due auto sono rimasti feriti in un incidente stradale che si è verificato ieri nel tratto finale di via Unità d’Italia, ad Agrigento, a poche centinaio di metri dall’ospedale di contrada “Consolida”. A scontrarsi una Volkswagen Golf e una Audi A3. I feriti con le ambulanze sono stati trasferiti al vicino pronto soccorso. Nessuno dei due versa in gravi condizioni. Gli agenti della squadra infortunistica stradale della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.