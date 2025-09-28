Una persona è morta in un incidente stradale che si è verificato lungo la Statale 121 «Catanese», all’altezza di Misilmeri, in provincia di Palermo. Coinvolte una moto e un’autovettura. La vittima è Salvatore La Barbera, palermitano di 51 anni. Viaggiava in sella ad una moto Honda sulla Palermo-Agrigento, quando all’altezza di Misilmeri si è scontrata con un’auto per cause in corso di accertamento. Il traffico è stato deviato su strade comunali. Presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine.

