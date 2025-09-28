“ Prima “sgambata” per l’ Atletico Agrigento” contro l’ Undet 17 Elite delll’Athena.
Per la cronaca la partita è finita in parità 0-0. Test importante per i ragazzi di mister Capraro, alla presenza anche di appassionati sugli spalti dell’impianto di Fontanelle. “Facciamo i complimenti ai ragazzi di mister Enrico Musumeci – dice il presidente dell atletico Agrigento Michele Fodale – ed auguriamo loro un imbocca al lupo per l’inizio del campionato. Proseguiranno le amichevoli per l’Atletico nelle prossime settimane e ci attende ancora tanto lavoro per arrivare pronti all’esordio in campionato di terza categoria, dove contiamo di poter dire la nostra”.
