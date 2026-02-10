Anche quest’anno, le fotografie premiate e quelle selezionate nell’ambito del concorso “Fotografa il Mandorlo in Fiore” sono state cedute a titolo gratuito per sostenere e promuovere la prossima edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore, in programma ad Agrigento dal 7 al 15 marzo. Un gesto concreto di condivisione culturale che rafforza il legame tra fotografia e promozione turistica. Le immagini, infatti, sono state trasformate in cartoline, brochure e dépliant ufficiali e portate alla Bit Milano, uno degli appuntamenti più importanti del turismo internazionale, dove Agrigento e la Sicilia si raccontano al mondo.

Come si vede dal materiale esposto in fiera, tra gli scatti protagonisti spicca la fotografia di Giuseppe Greco, premiata come miglior foto a colori, insieme ad altri ritratti e immagini capaci di restituire l’anima autentica della festa: volti, tradizioni, colori, identità. Fotografie che non restano chiuse in un archivio, ma viaggiano, parlano, incuriosiscono.

È questa la forza del concorso: trasformare il talento fotografico in uno strumento di promozione reale, mettendo a disposizione della città e delle istituzioni un patrimonio visivo di grande qualità.

Le immagini diventano così parte integrante della narrazione ufficiale della Sagra, contribuendo a costruire un’immagine contemporanea e riconoscibile di Agrigento sui mercati turistici nazionali e internazionali. Un esempio virtuoso di collaborazione tra cultura, creatività e promozione del territorio, dove la fotografia non è solo memoria, ma visione che guarda avanti.

