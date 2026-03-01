La Moncada Agrigento non si ferma più. Nel lunch match i biancazzurri dominano anche a Piacenza e infilano la terza vittoria consecutiva, aggiungendo altri due punti pesantissimi in classifica.
Una prestazione di maturità e solidità per la squadra di coach Devis Cagnardi, capace di dettare il ritmo sin dalla palla a due, costringendo i padroni di casa a inseguire per tutto l’arco del match. La Fortitudo prende subito il controllo, muove bene il pallone, difende con intensità e costruisce un vantaggio importante che al riposo lungo vale già il +16.
Al rientro dagli spogliatoi i nostri ingranano definitivamente la marcia. Piacenza prova a rientrare, ma Agrigento respinge ogni tentativo, allunga ancora e chiude i conti con autorità fino al 75-90 finale, punteggio che fotografa alla perfezione l’andamento della gara.
Sugli scudi un super Douvier, autore di 30 punti, vero trascinatore offensivo. Ma è una vittoria di squadra: ognuno porta il proprio mattoncino, confermando il momento di crescita e compattezza del gruppo.
Adesso testa subito al prossimo impegno casalingo: mercoledì 4 marzo alle ore 20.30 arriva Lumezzane. Servirà tutto il trasporto del pubblico del PalaMoncada per continuare la corsa.
I tabellini Fortitudo Agrigento
Orrego; Cagliani 8; Grani 2; Conti 17; Martini 1; Chiarastella 8; Viglianisi 5; Zampogna 10; Querci 9; Douvier 30.
