Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato verso la mezzanotte lungo la Statale 115 in territorio di Licata. A scontrarsi due autovetture, una Renault Clio e una Ford Focus, e un fuoristrada Mitsubishi Pajero.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri della sezione Radiomobile, i poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro e il personale di Anas. I feriti sono una coppia di turisti milanesi di 46 e 44 anni; e due licatesi di 61 e 33 anni.

Con le ambulanze sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure necessarie. I militari si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e stabilire le responsabilità.

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