Un sedicenne e un quarantenne, entrambi canicattinesi, sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte all’incrocio tra le vie De Gasperi e Sardegna a Canicattì. A scontrarsi sono stati uno scooter condotto dal minore e un’auto BMW con alla guida il quarantenne.

I due, con le ambulanze del 118, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo per le cure necessarie. Non versano in pericolo di vita. L’impatto si è verificato in una zona servita dai semafori, in quel momento spenti per un’avaria del sistema.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Canicattì per i rilievi e la viabilità.

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