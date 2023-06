Incidente stradale sulla statale 115: 4 feriti uno in prognosi riservata

Quattro persone sono rimaste ferite una in maniera grave in un incidente stradale, che si è verificato l’altra sera lungo la strada statale 115, nei pressi del ristorante “El Sombrero” in territorio di Licata. Nello scontro tra due autovetture, una Volkswagen Polo e una Mercedes, sono rimasti feriti due tunisini e due coniugi licatesi. Ad avere la peggio un giovane tunisino che si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”.

Sul posto, scattato l’allarme, si sono precipitate le ambulanze del 118, i vigili del fuoco del locale distaccamento e i poliziotti della sezione Volanti del Commissariato di Licata. Sono stati proprio i pompieri a liberare alcuni occupanti dei mezzi rimasti incastrati nel groviglio di lamiere contorte. Il ferito più grave è risultato appunto uno dei tunisini, che in codice “rosso” è stato trasferito, al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Licata.

I medici in servizio gli hanno diagnosticato un brutto trauma cranico, quindi hanno disposto l’immediato ricovero, e si sono riservati la prognosi sulla vita. Ha riportato invece la frattura di un braccio la donna, e lievi traumi per gli altri due uomini. I poliziotti, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, hanno effettuato i rilievi, che serviranno a ricostruire la dinamica dell’impatto e stabilire le responsabilità.