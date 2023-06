“Bancarotta fraudolenta in concorso”: sette rinvii a giudizio

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Paola Vetro, ha disposto il rinvio a giudizio di sette persone accusate di avere distrutto o occultato le scritture contabili, in vista del fallimento, di una società con sede a Favara, che commercializzava surgelati. Sono quattro imprenditori, due soci e il consulente fiscale dell’attività. Sul banco degli imputati siedono Ignazio Zarbo, 39 anni; Salvatore Accurso Tagano, 58 anni; Ignazio Mattiolo, 56 anni; Sesto Giovanni Mattiolo, 50 anni; Emanuele Milioto, 58 anni; Rocco Tandurella, 69 anni e Giuseppe Deni, 67 anni. L’accusa è di bancarotta fraudolenta in concorso.