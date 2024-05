Due persone sono rimaste ferite gravemente in un incidente stradale avvenuto intorno a mezzogiorno sulla Palermo-Agrigento, all’altezza di Misilmeri. L’impatto ha coinvolto un’auto, una Jeep Renegade, e una moto. Sul sinistro indaga la polizia stradale di Lercara Friddi, che è intervenuta sul posto assieme al 118. I due feriti, che sarebbero in prognosi riservata, sono stati trasportati all’ospedale Civico di Palermo. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.