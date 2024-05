Un programma di comunicazione, di formazione e informazione rivolto ai giovani.

L’ottavo live show, dal titolo “Guardarsi dai pericoli finanziari: prevenire l’usura e il sovraindebitamento” arriva in diretta dall’Istituto Sciascia di Agrigento e via streaming. “Io penso positivo – Educare alla finanza”: è il progetto volto a promuovere l’alfabetizzazione finanziaria degli studenti degli ultimi tre anni della Scuola Secondaria di 2° grado.

Promosso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e da Unioncamere, in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e con partner tecnici Innexta e Si.Camera, “Io penso positivo” si struttura in un percorso di apprendimento organizzato in moduli formativi, con materiali didattici e video animati in motion graphic, appuntamenti speciali e momenti di condivisione online per approfondire tutte le principali tematiche legate al tema.

I giovani utilizzano carte prepagate, di debito, di credito, effettuano i pagamenti, anche di piccolissima taglia, con lo smartphone, utilizzano poco i contanti, ma conoscono poco del funzionamento dei mercati finanziari. Di fronte a concetti economici complessi, quali fondi di investimento, mutui, prestiti, titoli, derivati, obbligazioni, tassi non tutti sanno di cosa si parla. Con il Progetto si vogliono trasmettere ai giovani studenti e studentesse i concetti chiave per una corretta educazione finanziaria. L’obiettivo principale dell’incontro è dotare gli studenti degli strumenti necessari per evitare il sovraindebitamento e proteggere la propria salute finanziaria nel lungo termine, preparandoli a prendere decisioni finanziarie consapevoli e responsabili nella vita adulta. I ragazzi dello Sciascia si sono cimentati in test previsti dalla piattaforma e partecipato ad una caccia al tesoro finanziaria.

