Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato, ieri pomeriggio, sulla strada statale 115, dalle parti di Vincenzella tra Agrigento e Porto Empedocle. Lo scontro ha coinvolto una Fiat Cinquecento e uno scooter. Ad avere la peggio il centauro, rimasto ferito e con un’ambulanza trasferito al presidio ospedaliero per le cure del caso. Sul posto per i rilievi intervenuti i poliziotti della sezione Volanti, mentre ad occuparsi della gestione della viabilità sono stati i militari della Guardia di finanza della Tenenza di Porto Empedocle.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp