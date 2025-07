Hanno danneggiato un armadietto senza trovare nulla di valore e portato via i generi alimentari lasciati all’interno del frigorifero. Il danneggiamento con furto è stato messo a segno nella sede dell’Arpa in via Francesco Crispi ad Agrigento. A denunciare l’episodio di microcriminalità ai carabinieri della Stazione di Agrigento, è stato il dirigente di Arpa Sicilia. I ladri si sono intrufolati nel corso delle ore notturne. Una volta dentro hanno rubato i prodotti alimentari che erano nel frigorifero e danneggiato l’armadietto, dal quale non è stato però portato via niente. I carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di identificare gli autori dell’incursione notturna.

