Momenti di paura, ieri mattina, per un incidente stradale avvenuto sul viadotto Imera, all’uscita della bretella che dal piazzale Rosselli conduce alla statale 189, ad Agrigento. Un quindicenne è rimasto ferito, per sua fortuna, non in maniera grave. A scontrarsi uno scooter, condotto dal minore, e una Fiat Panda, con alla guida un ottantenne. L’impatto è stato violentissimo. Dopo l’urto il ragazzo, è stato sbalzato dal mezzo a due ruote, andando a sbattere contro l’asfalto. In ambulanza è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. A parte il grosso spavento, l’anziano è rimasto illeso. I poliziotti della sezione Volanti si sono occupati dei rilievi per stabilire la dinamica dei fatti.