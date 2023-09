Non vi sarebbero dubbi sull’origine dolosa dell’incendio che, ha danneggiato l’automobile Volkswagen Golf di proprietà di una cinquantanovenne riberese, impiegata pubblica. Il fatto si è verificato nei giorni scorsi anche se la notizia è trapelata solo oggi. Nelle vicinanze della vettura è stata trovata e sequestrata una bottiglietta contenente residui di liquido infiammabile. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della Tenenza di Ribera.

La Procura della Repubblica, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, attualmente a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito d’incendio. La vettura era parcheggiata in una traversa della via Roma, in una zona del centro crispino. Il rogo, per fortuna, non si è propagato. La proprietaria ha raggiunto la strada e con l’uso di mezzi di fortuna è riuscita a spegnere le fiamme, che hanno provocato lievi danni alla carrozzeria.

Danni non coperti da assicurazione. La cinquantanovenne, subito dopo l’amara scoperta fra incredulità e rabbia, ha formalizzato la denuncia.