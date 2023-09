Complessivi 40 chili di prodotti alimentari sono stati sequestrati perché scaduti e riscontrate anche plurime violazioni alle norme igienico – sanitarie. Tutto quanto nel corso di una ispezione in un mini market di Palma di Montechiaro, fatta dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai loro colleghi della Stazione dell’Arma di Palma di Montechiaro, e al personale ispettivo dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, nell’ambito della campagna denominata “Controlli straordinari sommerso e sicurezza estate 2023”.

Prima ancora da ricordare, in un altro supermercato di Palma, erano stati scoperti tre lavoratori “in nero” e varie irregolarità di natura penale e amministrativa, che ha portato alla denuncia del proprietario e alla sospensione dell’attività imprenditoriale.

Nell’ultimo blitz in ordine di tempo messo a segno, nel dettaglio, gli specialisti dell’Arma hanno segnalato il titolare del mini market, un cinquantacinquenne, residente a Palma di Montechiaro, perché aveva esposto alla vendita 40 chili di alimenti con la data di scadenza superata. I cibi sono stati posti sotto sequestro e consegnati ad una ditta specializzata per la distruzione. Il personale dell’Asp, inoltre, nel sopralluogo ha rilevato in alcuni locali delle carenze igienico – sanitarie. Alla fine del controllo al proprietario è stata elevata una sanziona amministrativa per un totale di ben 20.000 euro.