Un incidente stradale si è verificato in via Principe di Napoli, nel quartiere Marina, a Licata. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento da parte della polizia Municipale, un’autovettura e uno scooter.

Nell’impatto ad avere la peggio, è stata una ragazza alla guida del mezzo a due ruote. Sul posto è accorsa un’ambulanza del 118. La ferita è stata trasportata all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso. I vigili urbani hanno effettuato i rilievi del caso.