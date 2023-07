Ha perso il controllo dell’auto e ha sbattuto contro una vettura parcheggiata ai bordi dell’arteria. L’incidente stradale, che non avrebbe coinvolto altri veicoli di passaggio, s’è verificato in via Cavaleri Magazzeni, alla periferia di Agrigento. Due donne, secondo la ricostruzione dei fatti, viaggiavano su una Chevrolet Kalos, che per cause ancora in corso d’accertamento dei vigili urbani, è finita contro una Citroen C3 ferma davanti ad alcune abitazioni.

Nell’abitacolo di quest’ultima auto, per fortuna, non c’era nessuno. Scattato l’allarme, da lì a pochi minuti, la zona è stata raggiunta da un’ambulanza. Una delle due occupanti è rimasta ferita e portata all’ospedale “San Giovanni di Dio”, per le cure del caso. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale.