Un incendio, ieri mattina, è divampato nel piazzale interno di un’azienda, che commercializza all’ingrosso forniture per attività di ristorazione, nella zona industriale di Agrigento, ma in territorio di Favara. Il rogo è scoppiato poco prima delle 7. L’ipotesi privilegiata sarebbe quella del dolo.Le fiamme hanno divorato vari materiali e danneggiato la saracinesca del deposito. Anche un mezzo utilizzato per il carico e scarico merci è rimasto lievemente bruciacchiato.

I danni sono contenuti, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno evitato alle fiamme di propagarsi nel magazzino dove c’era la merce. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Agrigento e della Tenenza di Favara, che dopo un sopralluogo, hanno avviato le indagini.

La Procura della Repubblica, notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo per fare luce sull’intera vicenda, con l’ipotesi di reato di danneggiamento, a seguito di incendio. L’area interessata, in quel punto, non sarebbe “coperta” da sistemi di videosorveglianza. Ma nelle immediate vicinanze vi sarebbero collocate diverse telecamere.