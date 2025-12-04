Incidente stradale nel quartiere della Perriera a Sciacca, precisamente in via Ovidio, dove uno scooter e una Nissan Qashqai si sono scontrati. Ferita la giovane che era in sella al mezzo a due ruote. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasferito la ragazza al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, per le cure necessarie. Non avrebbe riportato alcuna conseguenza, invece, la conducente dell’auto. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

