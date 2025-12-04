Auto rubate e irregolarità nello stoccaggio dei rifiuti. Questo quello che hanno scoperto durante un controllo i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento all’interno di in un’autodemolizione. Ditta che è stata sequestrata e il titolare denunciato, alla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di riciclaggio e attività di gestione dei rifiuti non autorizzata. L’attività nasce da un controllo di un’autovettura rimasta coinvolta in un incidente stradale che, nonostante fosse stata messa in vendita da parte della ditta come pezzi di ricambio, su un importante portale di annunci di compravendita, è risultata essere regolarmente circolante in un’altra provincia siciliana.

Il titolare della ditta ha riferito di aver già venduto tutti i ricambi e di aver demolito il veicolo. Appresa la circostanza, gli agenti hanno accertato che nulla era stato annotato sul registro di carico e scarico della ditta, e, non avendo le necessarie autorizzazioni alla demolizione, non avrebbe potuto aver smaltito il veicolo interessato. In effetti, dopo un sopralluogo esteso alla zona di circa 18.000 metri quadrati, dove insistevano molteplici veicoli palesemente dismessi dalla circolazione e non più in uso, i poliziotti hanno accertato l’effettiva presenza dello chassis riconducibile al veicolo oggetto della verifica, deliberatamente “cannibalizzato” e privo della targhetta recante il numero di telaio.

Un ulteriore controllo interno al padiglione della ditta ha consentito di localizzare la presenza del blocco motore del veicolo posto in vendita sul sito a cui era regolarmente applicata la targhetta recante il progressivo identificativo alfanumerico, attraverso il quale gli agenti sono riusciti ad associare il numero di telaio, effettivamente abbinato ad una targa e quindi al veicolo “clone” circolante in un’altra provincia siciliana. Nell’effettuare il controllo il persopnale della squadra Volante della Questura di Agrigento, hanno localizzato nell’area della ditta la presenza di circa una trentina di chassis, tutti “cannibalizzati”, riconducibili ad autoveicoli di differenti marchi e modelli.

Detti chassis sono risultati avere la comune caratteristica di essere privi di qualsivoglia elemento identificativo, quale ad esempio il numero di telaio, palesemente tranciato con l’impiego di idoneo elettroutensile del tipo flex. Gli agenti, grazie all’ausilio del personale in servizio presso la Polizia Stradale di Palermo, contattati telefonicamente, hanno individuato seriali numerici punzonati ad elementi strutturali interni e di fatto poco visibili, che contestualmente venivano “matchati” con numeri di telaio di autoveicoli regolarmente immatricolati. Tale attività ha consentito di accertare nell’immediatezza che ben dieci chassis risultavano essere oggetto di furto, denunciati in varie province della Sicilia orientale; per i restanti venti chassis, sono in corso idonee verifiche. Analogamente è stata accertata la presenza di un veicolo oggetto di furto, sottoposto a sequestro preventivo in quanto risultato circolante in un’altra provincia siciliana.

Al termine dell’attività, l’area è stata posta sotto sequestro e il titolare, persona gravata da precedenti di polizia, deferito alla Procura. Il successivo controllo e sopralluogo effettuato unitamente a personale dell’Arpa Sicilia- sede di Agrigento ha consentito di far emergere ulteriori irregolarità, quali la presenza diffusa di rifiuti classificati come pericolosi e rifiuti solidi urbani; le vie di comunicazione interne all’area della ditta, inoltre, risultavano essere pavimentate con materiale di risulta delle lavorazioni edili, in palese difformità alle vigenti normative.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp