Cresce l’attesa per l’apertura del Christmas Village di Raffadali, il parco a tema natalizio aprirà le porte questo weekend, sabato 6 dicembre, e accoglierà già migliaia di partecipanti, pronti a gustare l’atmosfera natalizia in un parco che arriva per la prima volta in provincia di Agrigento. Le prevendite sono già migliaia e molte date sono quasi sold-out per l’evento al parco creato al Villaggio della gioventù di Raffadali, uno spazio di 10mila metri quadrati addobbato a festa per l’occasione.

Le luminarie sono pronte per essere accese: dal 6 dicembre al 6 gennaio il Christmas Village Raffadali aprirà le porte offrendo diversi percorsi a tema per bambini e adulti, un ricco mercatino natalizio, personaggi del mondo dei cartoni, che prenderanno vita per realizzare i sogni dei bambini.

Poi ci sarà anche lui: Babbo Natale, simbolo della festa più attesa, tra il sentiero degli elfi, il campo delle stelle cadenti e un mega albero di Natale. Il Babbo più amato accoglierà le letterine dei bambini e darà loro l’opportunità di farsi una foto sulla sua grande slitta e accogliere tutti nella sua incantevole casa, dove ad abbracciare i visitatori ci saranno elfi, pronti raccogliere le letterine dei bambini e ad esaudire i sogni in una grande fabbrica di giocattoli.

Il villaggio di Natale ospiterà poi parate natalizie, spettacoli, le giostre del luna park, l’igloo dei balloon e l’angolo del ghiaccio. Tutto per regalare una giornata da sogno a chi ama le feste: chi acquista il biglietto, infatti, potrà rimanere fino alla chiusura dei cancelli, per non perdersi un attimo della magia del Natale. L’ingresso è disponibile dalle 16 alle 23. I biglietti sono gratuiti per bambini sotto i 4 anni e per persone con disabilità. Biglietti disponibili su Ticketzeta al link https://local.ticketzeta.com/christmasvillage/ acquistabile anche con Carta del docente e Carta cultura giovani.

