Cinque persone, quattro turisti e un racalmutese quarantacinquenne, sono rimasti feriti in un incidente stradale frontale, in contrada Garamoli, lungo la strada provinciale che da Racalmuto conduce verso la statale 640. A scontrarsi sono state una Fiat Panda, con a bordo i turisti, e la Ford Focus del quarantacinquenne. La Panda è anche finita contro il muretto di cinta. Scattato l’allarme, sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e i carabinieri della Stazione cittadina. I feriti sono stati portati in ospedale. Hanno riportato traumi diversi, ma nessuno dovrebbe essere in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.