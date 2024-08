La prima edizione del “DJ Contest Realmonte Città della Scala dei Turchi”, si è affermata trionfante con un enorme successo. L’evento, tenutosi in Piazza Umberto I, ha rapito il pubblico con la sua atmosfera esplosiva e con le esibizioni di dieci abili DJ provenienti dalla Sicilia, i quali hanno dimostrato il loro straordinario talento alla console.

Una giuria competente, formata da Pablo Schifanella, Krizia Giambrone, Emanuele Fiorica, Gabriele Terranova e Marco Gallo, ha valutato la maestria e le performance di ragazzi e ragazze partecipanti di tutte le età. La competizione giungerà ad una conclusione il prossimo 4 settembre con l’ultima serata dell’evento, che si terrà sempre a Realmonte. I primi tre sul podio si aggiudicheranno i seguenti premi: un controller Pioneer Dj XDJ-RR per il primo posto, una cuffia Pioneer Dj HDJ-X7 per il secondo, e per il terzo una borsa Zomo Digital Dj-Bag.

Il sindaco Avv. Sabrina Lattuca ha espresso grande soddisfazione per l’evento. «Ho chiesto a Pietro, che ringrazio, di pensare ad un’attività su misura dei ragazzi e, stasera, i ragazzi ci sono e sono tanti.» dichiara il sindaco Sabrina Lattuca. «Realmonte c’è! Lo stiamo dimostrando ogni giorno, con un cartellone che contiene diverse attività (culturali, musicali, enogastronomiche, di spettacolo eccetera) per tutte le età e i gusti. Non solo, grazie al cartellone cresce l’economia con il suo indotto. Bar, pizzerie e locali erano pieni di gente. Avanti così! Siamo sempre più nella direzione della “Bellezza”!»