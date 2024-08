Botte da orbi per questioni tutte da accertare. Protagonisti due comitive di giovani, che hanno fatto a botte, l’altra sera, davanti ad un locale nella località balneare di “Poliscia” a Licata. Alla fine un meccanico ventiquattrenne, nato a Canicattì ma residente all’Estero, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. I medici gli hanno curato diverse lesioni sparse sul corpo, che si è procurato per la rottura di una vetrata.

Il ragazzo è stato ricoverato, ma per sua fortuna non è in pericolo di vita. E’ stato giudicato guaribile con una prognosi di trenta giorni, salvo complicazioni. Al presidio ospedaliero licatese è finito anche un disoccupato di 23 anni, anche lui nato a Canicattì ma residente in provincia di Caltanissetta, il quale ha riportato una ferita al cuoio capelluto giudicata guaribile in sette giorni.

I carabinieri della Compagnia di Licata, dopo avere rispristinato la calma, hanno avviato l’attività investigativa, per cercare di identificare tutti i protagonisti della baruffa. Tutti quanti rischiano la denuncia alla Procura di Agrigento, per l’ipotesi di reato di rissa.