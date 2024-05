Un brutto incidente stradale si è verificato, nel tardo pomeriggio di ieri, in via Pisa, a Raffadali. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un quindicenne del posto. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Il giovane ha riportato traumi sparsi sul corpo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, mentre ad occuparsi dei rilievi sono stati gli agenti della polizia locale.