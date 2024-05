E’ stato riconosciuto colpevole di avere rubato in un’abitazione di Grotte, il 2 novembre del 2022. In esecuzione di un ordine per la carcerazione, emesso dall’ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Agrigento, i carabinieri della Stazione di Canicattì hanno arrestato un disoccupato romeno di 32 anni. L’uomo, residente proprio nella città dell’uva Italia, dopo le formalità di rito in caserma, è stato portato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Deve scontare la pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione.