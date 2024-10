Due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto all’ora di pranzo lungo la strada statale 640, nei pressi del centro commerciale, in territorio di Racalmuto. Si tratta di una coppia di coniugi (e non due donne come era emerso nelle fasi iniziali dei soccorsi). I due viaggiavano a bordo di un camper, che per cause sconosciute, si è ribaltato nella direzione di marcia da Agrigento verso Caltanissetta.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno liberato le persone ferite, rimaste incastrate fra le lamiere del mezzo, le ambulanze del 118, i carabinieri e la polizia. Pochi minuti dopo è atterrato anche l’elisoccorso del 118. Entrambe sono state portate all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Nello schianto è rimasto gravemente ferito anche un cane che si trovava all’interno del mezzo. I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi. Il sinistro non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio.

