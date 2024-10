Tra ieri e questa mattina nell’arco di 24 ore ci sono stati 24 approdi con un totale di 1.000 persone. Al momento, all’hotspot di contrada Imbriacola, ci sono 946 ospiti. Ieri, erano stati trasferiti in 233. Per oggi, la prefettura di Agrigento ha disposto lo spostamento di 220 migranti con il traghetto di linea per Porto Empedocle e poi, nelle prossime ore altri 168 verranno imbarcati su un volo Oim per Milano.

È alla banchina di Porto Empedocle è arrivata la ong Mare Jonio a cui la direzione centrale dell’Immigrazione, ha assegnato il porto sicuro della città agrigentina. A bordo della “Mare Jonio” 58 migranti che, nelle scorse ore, erano stati salvati nel canale di Sicilia. Tutti quanti sono destinati all’hotspot di contrada Caos, dove attualmente si trovano oltre trecento migranti, pronti per essere spostati, in altre strutture d’accoglienza della Sicilia e della Penisola.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp