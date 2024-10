“Giocare così tanto in così poco tempo sicuramente non ci permette di lavorare come avremmo voluto, anche perché ci troviamo subito a rigiocare una partita contro una buonissima squadra come Capo d’Orlando, capolista in questo momento con le loro 4 vittorie consecutive, di cui 2 colpi esterni contro una delle favorite come Sanvendemmiano”. Queste le dichiarazione di coach Quillici alla vigilia della gara Fortitudo Agrigento contro Capo D’Orlando in programma domani alle 20,30 al PalaMoncada.

“Loro hanno interpretato nella maniera corretta le prime giornate, mostrando coesione e grande fisicità, cosa che ha messo in luce le qualità del veterano Jasaitis e dell’esterno argentino Fresno, ma c’è da dire che tutta la squadra sta rendendo al meglio, trovando interpreti diversi a seconda del momento della partita – continua Quillici -. Sappiamo che arriveranno qui molto carichi e con voglia di mostrare il loro valore dopo le sconfitte in precampionato”.

“Noi dobbiamo farci trovare pronti e avere la stessa cattiveria agonistica e la stessa mentalità aggressiva con cui abbiamo giocato qualche giorno fa, ricaricando le energie mentali e fisiche. Con l’aiuto del nostro pubblico cercheremo di fare un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso”, conclude il coach agrigentino.

