Incidente stradale domenica sera lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio di contrada Ciotta in territorio di Palma di Montechiaro. Secondo una prima ricostruzione il conducente di un’auto avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guardrail.

Nell’incidente, però, sarebbe rimasta coinvolta anche una moto. Il bilancio sarebbe di un ferito. L’uomo è stato trasferito in ospedale con un’ambulanza del 118 per le cure necessarie. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Presenti anche i poliziotti che si sono occupati dei rilievi utili a ricostruire la dinamica dei fatti.

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