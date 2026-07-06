Due ragazze, una poco più che maggiorenne l’altra minorenne, sono state aggredite, per motivi ancora non del tutto chiari, nella notte tra sabato e domenica nei pressi di Porta di Ponte, nel centro di Agrigento.

Le giovani hanno riportato traumi al volto e alla testa per fortuna non gravi. Una è finita in ospedale mentre l’altra è stata medicata dal personale sanitario del 118 direttamente sul posto.

Lanciato l’allarme, sono arrivati i carabinieri della Stazione di Agrigento che hanno immediatamente avviato le indagini. Poco dopo è stato fermato un giovane immigrato ritenuto uno degli autori dell’aggressione. Per procedere servirà comunque una querela di parte per il reato di lesioni.

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