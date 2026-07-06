Un pensionato di 66 anni, Vincenzo Giudice, è morto in mare, a Gela. Si trovava su un tratto del lungomare Federico II di Svevia, nel tardo pomeriggio di domenica, quando la forza della corrente lo ha trascinato via.
Due giovani, che erano in quello stesso tratto di spiaggia, hanno cercato di salvarlo. Non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche l’elisoccorso del 118 oltre alle ambulanze, forze dell’ordine. In mare una motovedetta della Capitaneria di porto.
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