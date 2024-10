Tamponamento a catena sulla strada statale 115, nei pressi del bivio di Realmonte. Un violento scontro frontale tra un mezzo pesante e un’auto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha successivamente coinvolto altri quattro veicoli incolonnati. Quattro persone sono state prontamente soccorse dagli operatori sanitari del 118 e trasportate con le ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Sebbene abbiano riportato vari traumi, fortunatamente, non risultano in pericolo di vita.

