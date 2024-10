Il Consiglio comunale di Favara ha approvato, nel tardo pomeriggio ieri, due importanti strumenti finanziari: il bilancio consolidato 2023 e il programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2024/2026, atti propedeutici all’approvazione del bilancio previsionale 2024. Un passaggio significativo, quello consumato nell’Aula Falcone-Borsellino, che potrebbe risultare decisivo per l’attivazione delle procedure di stabilizzazione del personale precario in forza al comune favarese. “Abbiamo mantenuto la promessa di approvare tutti i bilanci nel più breve tempo possibile, riducendo al minimo i tempi di esamina, di trasmissione e di convocazione per l’approvazione degli atti”, ha dichiarato soddisfatta il Presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi. “Abbiamo da sempre lavorato con grande senso di responsabilità e lo abbiamo fatto, anche e soprattutto, ai fini della stabilizzazione del personale precario – continua Mignemi – attendiamo adesso il Bilancio previsionale 2024. Nel frattempo, sollecitiamo l’Amministrazione a predisporre gli atti necessari per l’assunzione definitiva dei lavoratori”. La votazione nell’Aula consiliare ha visto un ampio consenso, con 20 consiglieri favorevoli, 2 astenuti e 2 assenti. Determinante il contributo dei consiglieri di opposizione, che rappresentano la maggioranza numerica. Ruolo cruciale nel probabile futuro processo di stabilizzazione è stato svolto dal deputato agrigentino Calogero Pisano. Un suo emendamento, infatti, inserito nell’ultimo Decreto Milleproroghe, ha esteso al 31 dicembre di quest’anno la possibilità di prorogare o stabilizzare i circa 1200 precari degli Enti locali siciliani che rischiavano di perdere il posto di lavoro. “Si tratta di una grande occasione, un’opportunità storica che non possiamo sprecare, ringrazio l’on. Pisano per quanto ha fatto in Parlamento”, conclude Miriam Mignemi. Con la prospettiva di assunzioni definitive all’orizzonte, il Comune di Favara si prepara a scrivere un nuovo capitolo per quel personale da anni in attesa della stabilizzazione. Le prossime settimane saranno fondamentali.

