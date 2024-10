La quarta edizione dell’Agrigento Cooking Show si è conclusa con la vittoria dell’Osteria Il Bell’Antonio di Catania, che ha incantato la giuria e il pubblico con un’esibizione straordinaria. Ideato e organizzato da Marco Gallo, l’evento ha trasformato il Centro Commerciale Città dei Templi in un palcoscenico d’eccellenza, grazie al supporto della direttrice Elisa La Rocca e della responsabile Euronics, Angela Franciullo.

Attimi di profonda commozione hanno accompagnato la consegna di un riconoscimento in memoria di Vincenzo Bonfissuto, accolto con emozione dalla moglie, dal figlio e dal fratello Giulio, che hanno ricordato il contributo dell’imprenditore alla tradizione dolciaria siciliana.

La giuria, composta dallo chef stellato Vincenzo Candiano, Giuseppe Bonsignore de L’Oste e Sagrestano di Licata, Giorgione, Mario Ciulla e Salvatore Gambuzza, ha giudicato i piatti dei finalisti, mentre il premio per il miglior video dell’edizione è stato assegnato a Enkant Imagery per il suggestivo lavoro realizzato per l’Osteria 4 Archi di Milo.

Tra i banchi d’assaggio, grande successo per i panettoni di Bonfissuto e per le specialità come lo sfincione e il pane di Rosario Pendolino di Terradunci, che hanno deliziato i presenti. Un’edizione indimenticabile, ricca di passione e qualità, che ha celebrato l’eccellenza gastronomica siciliana.

