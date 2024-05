Un quarantacinquenne di Agrigento è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto, questa mattina, lungo la Statale 115 in territorio di Montallegro.

A scontrarsi una Mercedes con alla guida un 66enne residente a Ribera e una Lancia Y condotta dal 45enne. Quest’ultima macchina dopo l’impatto è uscita fuori strada per poi ribaltarsi su un terreno.

L’automobilista ferito con un’ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. I carabinieri della Stazione di Realmonte hanno effettuato i rilievi che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. (Foto Agrigento Oggi)