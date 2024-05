Cade da una pala eolica in contrada Ranchibilotto a Salemi in provincia di Trapani e per lui non c’è stato nulla da fare. Così ha perso la vita Giovanni Carpinelli di 33 anni, originario di Benevento. l’incidente sul lavoro si è verificato questa mattina. Il cadavere dopo la caduta si fermato a un’altezza di circa 48 metri. A recuperarlo sono stati i vigili del fuoco. Si chiama parco ‘Erg 69’ il parco eolico dove è morto l’operaio. L’uomo era dipendente della “Ivpc service srl” di Napoli, ditta che operava in sub-appalto per il montaggio meccanico.