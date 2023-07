Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato, questa mattina, lungo la statale 115, nel tratto di strada che dal viadotto Morandi porta a Porto Empedocle, ma in territorio di Agrigento. A scontarsi due autovetture: una Fiat Qubo e una Opel.

I feriti con le ambulanze del 118 sono stati trasferiti all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Tra questi anche un poliziotto libero dal servizio. Con lui in auto viaggiavano la moglie e i loro 2 figli. I bambini non si sono fatti nulla. La donna è stata portata in ospedale insieme al marito perché accusava un dolore alla gamba.

Sul posto, scattato l’allarme, sono accorsi i vigili del fuoco perché inizialmente si era parlato di una persona rimasta incastrata nelle lamiere dell’abitacolo, una pattuglia del Commissariato “Frontiera” e una della sezione Volanti della Questura. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro.