E’ di tra feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato ieri sera, in contrada Piano Monaco, lungo la strada provinciale che collega la statale 115 con Caltabellotta. Uno di loro che ha riportato gravi traumi è stato trasferito, con elisoccorso del 118, all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Gli altri due invece sono stati portati al presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca.

A scontrarsi, per cause ancora in corso d’accertamento, sono state due auto: una Volkswagen Golf e una Peugeot. La coppia di anziani che era su una delle due auto è stata soccorsa e trasferita, in ambulanza, all’ospedale di Sciacca. L’uomo di Caltabellotta, invece, è stato appunto portato al nosocomio nisseno.