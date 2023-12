Nonostante fosse sottoposto in detenzione domiciliare è stato trovato all’interno di un bar e con un coltello in tasca. I carabinieri hanno arrestato Salvatore Liguori, 59 anni, di Palma di Montechiaro. Il Gip del Tribunale di Agrigento Francesco Provenzano ha già convalidato l’arresto applicandogli la misura cautelare dei domiciliari. Il giudice lo ha autorizzato a uscire due ore al giorno “per soddisfare le indispensabili esigenze di vita”. Il giudizio per direttissima continua il 9 gennaio. L’uomo è difeso dall’avvocato Giuseppe Vinciguerra.