L’iniziativa è promossa da Confartigianato Imprese e Anap

Dopo il gazebo in via Atenea e a Porta di Ponte, con la distribuzione di materiale informativo sulla Campagna di sensibilizzazione “Più sicuri insieme” promossa da Confartigianato Imprese e Anap, l’associazione nazionale pensionati e anziani, l’iniziativa torna sabato 9 dicembre in piazza Cavour. Anche in questa occasione i volontari distribuiranno opuscoli informativi ai passanti, per prevenire truffe e furti.

Secondo i dati diffusi dal Comando dell’Arma dei Carabinieri, il cinquanta per cento delle truffe a danno degli over 65, a livello provinciale, avvengono “on line”. La fascia di età maggiormente colpita è quella tra 65 70 anni e sono soprattutto gli uomini fino a 80 anni a rimanere vittime di questi reati. Negli Anni 2022/2023 si sono verificate 41 truffe ad anziani denunciate ai carabinieri di cui 11 con vittime dai 60 anni in su (7 nel 2022 e 4 nel 2023).

E’ questo quanto ha reso noto la neo comandante della Compagnia Carabinieri di Agrigento, capitano Annamaria Putortì, primo comandante donna nella storia della Compagnia agrigentina, intervenendo all’Incontro di presentazione della Campagna, nel contesto della Campagna “Più sicuri insieme”. In sostanza una Campagna rivolta alle persone “mature” per renderle più informate e più sicure. Si tratta di una Campagna nazionale di sensibilizzazione realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Interno, l’Arma dei Carabinieri e le altre Forze di Polizia e che prevede la collocazione di alcuni gazebi in vari punti della città, per la distribuzione di materiale informativo cartaceo.

Il capitano Annamaria Putortì. nel corso del suo intervento, ha offerto consigli diretti e pratici ai presenti spiegando come l’Arma dei Carabinieri sia sempre a fianco degli anziani. “Arma – ha detto l’ufficiale – che volge la sua attività non solo ad individuare gli autori del reato ma soprattutto a prevenire il reato. E’ importante fare rete – ha continuato il comandante – e parlarne e far affidamento ai familiari e chiamare il 112” senza esitazione”. In apertura della serata ha portato il saluto del prefetto di Agrigento, Filippo Romano, il funzionario prefettizio, Gaetano Miccichè. Alla conferenza ha partecipato il colonello Nicola De Tullio, comandante provinciale del Carabinieri. Alla serata hanno preso parte il presidente provinciale di Confartigianato Imprese, Gianofrio Pagliarulo, il Segreteria provinciale Vincenzo Insalaco e il presidente Anap, cav, Franco Messina.