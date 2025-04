Cinque persone sono rimaste ferite, una delle quali in gravi condizioni, in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la Fondovalle Sciacca-Palermo, nei pressi dello svincolo per Alcamo. A scontrarsi una Fiat Panda e un furgoncino Porter.

Una donna, in prognosi riservata, è stata trasportata in elisoccorso al trauma center di Villa Sofia di Palermo, mentre gli altri quattro feriti, sono stati trasferiti negli ospedali di Partinico e Alcamo. Sul posto carabinieri e polizia per i rilievi e la viabilità andata completamente in tilt.

