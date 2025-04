E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato, l’altro pomeriggio, sulla strada provinciale 3 all’altezza del bivio per contrada “Crocca”, tra i territori di Agrigento e Favara. A scontrarsi una Fiat Tipo, condotta da un 44enne, residente ad Agrigento, e una Jaguar con alla guida un cinquantacinquenne favarese. I due viaggiavano da soli nelle rispettive vetture.

Dopo l’urto sono stati alcuni passanti a prestare i primi soccorsi. Sul posto, scattato l’allarme, si sono precipitate le ambulanze del 118 e i carabinieri della Tenenza di Favara. I due conducenti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici in servizio hanno diagnosticato loro dei traumi sparsi. Non versano, per fortuna, in pericolo di vita.

I militari dell’Arma, prima hanno facilitato i soccorsi, occupandosi anche della viabilità con il tratto di strada rimasto chiuso alla circolazione per circa un’ora, poi hanno effettuato i rilievi, che serviranno a ricostruire la dinamica dell’impatto e stabilire le responsabilità.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp