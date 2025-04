Pretende di bere gratis in uno dei locali a pochi passi dalla via Atenea. Al naturale rifiuto del dipendente dell’attività lavorativa, reagisce tentando d’aggredirlo e scaraventandogli contro sedie, mastelli e un tavolo.Ad entrare in azione l’altra sera è stato un giovane agrigentino, in evidente stato di alterazione forse perché ubriaco, che dopo avere provocato danni all’attività commerciale si è allontanato velocemente dalla zona. Il dipendente non è rimasto ferito. I carabinieri, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per cercare di identificare l’autore del parapiglia. Rischia naturalmente una denuncia alla procura della Repubblica.

