Incidente stradale, ieri pomeriggio, lungo la via Passeggiata Archeologica, a poche decine di metri dalla Valle dei Templi. Un giovane centauro sarebbe scivolato in maniera autonoma per evitare di finire contro una macchina.

Il ragazzo, subito soccorso, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Le sue condizioni non sono gravi.

In tilt, invece, il traffico in tutta la zona dove si sono registrate lunghe code di veicoli in entrambi i sensi di marcia, soprattutto in direzione di Porta Aurea.